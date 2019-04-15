《傳聞》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）上周五（１２日）上升逾３％，以
４﹒８９元收市。除了受益於煤價下跌之外，據聞華能國電將加大風電比重，減少對火電的依賴
，但預期在５元的阻力不輕。
今年３月中國出口升幅超預期，生產活動進一步擴張，帶動近月挖掘機等工程機械行業持續
回暖，銷量保持雙位數增長。中聯重科（０１１５７）（深：０００１５７）上周五股價升６仙
，以４﹒９３元收市，短期向上突破５元可期。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/04/2019 09:01
《傳聞》華能國電（００９０２）拓風電；工程機械行業持續回暖
《傳聞》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）上周五（１２日）上升逾３％，以
４﹒８９元收市。除了受益於煤價下跌之外，據聞華能國電將加大風電比重，減少對火電的依賴
，但預期在５元的阻力不輕。
今年３月中國出口升幅超預期，生產活動進一步擴張，帶動近月挖掘機等工程機械行業持續
回暖，銷量保持雙位數增長。中聯重科（０１１５７）（深：０００１５７）上周五股價升６仙
，以４﹒９３元收市，短期向上突破５元可期。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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