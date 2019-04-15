《傳聞》騰訊洽遊戲手機代工，曾與雷蛇華碩等廠商接觸

《傳聞》市場消息指，騰訊（００７００）互動娛樂事業群旗下的智能創新業務部正嘗試製

作一款遊戲手機，該手機將採用高通處理器，硬件或由ＯＤＭ廠商提供。

消息指，騰訊已至少跟雷蛇（０１３３７）、華碩、黑鯊及聞泰等幾家有設備代工能力的廠

商接觸，目前暫未決定具體合作夥伴。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

