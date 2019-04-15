《傳聞》市場消息指，騰訊（００７００）互動娛樂事業群旗下的智能創新業務部正嘗試製
作一款遊戲手機，該手機將採用高通處理器，硬件或由ＯＤＭ廠商提供。
消息指，騰訊已至少跟雷蛇（０１３３７）、華碩、黑鯊及聞泰等幾家有設備代工能力的廠
商接觸，目前暫未決定具體合作夥伴。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/04/2019 09:01
《傳聞》騰訊洽遊戲手機代工，曾與雷蛇華碩等廠商接觸
《傳聞》市場消息指，騰訊（００７００）互動娛樂事業群旗下的智能創新業務部正嘗試製
作一款遊戲手機，該手機將採用高通處理器，硬件或由ＯＤＭ廠商提供。
消息指，騰訊已至少跟雷蛇（０１３３７）、華碩、黑鯊及聞泰等幾家有設備代工能力的廠
商接觸，目前暫未決定具體合作夥伴。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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