《傳聞》市場消息指，內地人工智能（ＡＩ）資訊分發平台赤子城計劃今年來港上市，集資
額約１億美元（約７﹒８億港元）。消息透露，赤子城最快下月向港交所遞交上市申請，暫定在
今年下半年上市，富強金融將會出任其上市保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/04/2019 09:04
《傳聞》ＡＩ平台赤子城部署下半年港上市，籌約７﹒８億元
《傳聞》市場消息指，內地人工智能（ＡＩ）資訊分發平台赤子城計劃今年來港上市，集資
額約１億美元（約７﹒８億港元）。消息透露，赤子城最快下月向港交所遞交上市申請，暫定在
今年下半年上市，富強金融將會出任其上市保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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