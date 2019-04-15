《魚缸博客》新高教（０２００１）待低位掃貨，望上今年５蚊高位

《魚缸博客》今年神州有多項新改革，當中教育改革可能缸友們無留意。新高教

（０２００１）作為國內一線嘅民辦高等教育集團之一，股價繼今年２月上過５蚊高位，之後就

不停撻低見３﹒３７銀，但其實佢基本因素唔太差，就連評級佬瑞銀、建銀國際都唱好，所以係

時候望多兩眼啦！

阿爺今年２月國務院公布咗「國家職業教育改革實施方案」，重點將職業教育擺喺教育改革

創新、經濟社會發展入面更突出嘅位置。「孖屐」對政策反應都唔差，唔係新高教２月都唔會上

到高位啦。

最近神州教育部、財政部又印咗份意見，為實施神州特色高水平高職學校、專業建設計劃作

出咗部署，提出集中建設近５０所高水準高職學校、近１５０個高水平專業群，每五年一個周期

，今年啟動第一輪建設，利好晒一班教書佬！

博客知道缸友依然好擔心，事關新高教之前畀空城研究沽空報告狙擊，股價急跌，不過事情

已經畀「孖屐」淡化，而最近公司折讓配股，評級佬瑞銀就話，配股的確造成近７巴仙嘅攤薄，

但股價都只係微跌，認為「孖屐」對消息反應都正面，而配股可以確保公司短期流動性，消除缸

友疑慮，所以畀「掃貨」評級佢，「他屐」５銀。建銀國際之前就畀「跑?孖屐」評級佢，「他

屐」４﹒３銀。

睇番啲基本因素，新高教上年中期純利有１﹒５億人仔增長３６巴仙，全年有２﹒４３億人

仔上升４巴仙，其實都唔算太差，可以話係穩步踢高。

至於技術面上，新高教之前畀空城研究狙擊已經回咗唔少，現價報３﹒６７銀，相信會再走

低至３﹒５銀左右，之後更可能會出現橫行區，不過相信短中期喺阿爺教育改革政策一步步推進

之下，股價有望整固後逐步踢高，上到瑞銀５蚊嘅「他屐」！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

