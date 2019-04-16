《傳聞》市場消息稱，流動性有所紓解，帶動內地商業銀行首套房利率呈現回落，刺激房貸
增加，有助內銀股在現水平企穩，招行（０３９６８）（滬：６０００３６）昨日（１５日）以
４０﹒４元收市，微升０﹒２元。
為配合粵港澳大灣區融合發展，將加快基礎建設，傳聞將有一批基建項目落實，有利相關股
股份，中國建築（０３３１１）是受惠者，昨日逆市上升０﹒１７元，以７﹒８５元收市，短期
挑戰８元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/04/2019 09:01
《傳聞》內銀房貸增加；大灣區基建項目提速
《傳聞》市場消息稱，流動性有所紓解，帶動內地商業銀行首套房利率呈現回落，刺激房貸
增加，有助內銀股在現水平企穩，招行（０３９６８）（滬：６０００３６）昨日（１５日）以
４０﹒４元收市，微升０﹒２元。
為配合粵港澳大灣區融合發展，將加快基礎建設，傳聞將有一批基建項目落實，有利相關股
股份，中國建築（０３３１１）是受惠者，昨日逆市上升０﹒１７元，以７﹒８５元收市，短期
挑戰８元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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