《傳聞》內銀房貸增加；大灣區基建項目提速

《傳聞》市場消息稱，流動性有所紓解，帶動內地商業銀行首套房利率呈現回落，刺激房貸

增加，有助內銀股在現水平企穩，招行（０３９６８）（滬：６０００３６）昨日（１５日）以

４０﹒４元收市，微升０﹒２元。

為配合粵港澳大灣區融合發展，將加快基礎建設，傳聞將有一批基建項目落實，有利相關股

股份，中國建築（０３３１１）是受惠者，昨日逆市上升０﹒１７元，以７﹒８５元收市，短期

挑戰８元阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

