《傳聞》國債孳息升利國壽（０２６２８）

《傳聞》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）股價持續呈強，昨日（１５日）力

守２１元，以２１﹒２元收市，上升０﹒１５元。除了Ａ股有進帳之外，據悉國壽亦受益國債孳

息升上五個月高位，提高整體投資收益回報。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

