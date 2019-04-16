《傳聞》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）股價持續呈強，昨日（１５日）力
守２１元，以２１﹒２元收市，上升０﹒１５元。除了Ａ股有進帳之外，據悉國壽亦受益國債孳
息升上五個月高位，提高整體投資收益回報。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/04/2019 09:01
《傳聞》國債孳息升利國壽（０２６２８）
《傳聞》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）股價持續呈強，昨日（１５日）力
守２１元，以２１﹒２元收市，上升０﹒１５元。除了Ａ股有進帳之外，據悉國壽亦受益國債孳
息升上五個月高位，提高整體投資收益回報。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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掃除評級及違約障礙 中國債市吸金長路漫漫
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