《傳聞》澳門研建立人民幣計價證券市場

《傳聞》市場消息指，澳門金管局正計劃對建立人民幣計價結算的證券市場，展開可行性研

究，以中葡平台建設為發展目標，以及助力人民幣國際化，發揮澳門的制度優勢、與葡語國家的

傳統聯繫、資金流動自由，以及簡單低稅制等的特點。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

