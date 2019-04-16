《魚缸博客》滬杭甬（５７６）業務有攻有守，趁回氣吸納博上十蚊

《魚缸博客》魚缸嚟到呢啲位開始無咩力，噚日（１５日）更加係今個月以嚟首次失守十天

線（約２９９２９點），走勢亦高開低走表現認真麻麻。不過，要指數大跌，暫時又好似無咩重

大因素，短期博客諗都係上落市多，所以喺揀股方面偏向穩陣啲，揀返啲強勢股賺幾巴仙就走人

喇。

博客就留意到公路股入邊有幾隻魚毛表現都特別好，好似今日要講嘅浙江滬杭甬

（００５７６）佢由上年１２月開始升勢就開始幾乎無停過，現時距離上市新高１１﹒７６４銀

只差約２銀左右，１４天ＲＳＩ約６４亦未喺超賣區，或者缸友可以現價買少少部署先。

除咗表現強勢外，博客留意到浙江滬杭甬嘅業務除咗大家認知嘅公路業務外，仲有另一個亮

點，就係撈埋證券服務，難怪現時走勢比其他公路股好。之前佢旗下嘅浙商證券

（滬：６０１８７８）就率先報喜，受惠Ａ場今年首季「牛氣沖天」，首季就錄得淨利潤

１﹒０３億人仔，同比增長達兩成。上個月就更加獲中證監批准開展信用衍生品業務，相信喺上

年浙商證券低機數效應下，今年將佢會交到好成績，咁浙江滬杭甬都會從而受惠。

上年浙江滬杭甬嘅業績亦十分穩陣，全年純利３４﹒８億人仔增加８﹒７巴仙，亦增派末期

息到３７﹒５分，以現時預期息率５﹒６７厘亦十分吸引，現時市盈率９﹒９倍算略高於其他同

行，但預計喺聯營溢利上升下會有所回落。睇埋公仔圖呢隻魚毛由上年１月開始築起一個圓底，

今早（１６日）見回落，若果收市企穩十天線（９﹒２８銀水平），可博反彈，首個目標喺昨日

嘅高位（約９﹒６８銀），之後再上望１０銀關；但如果之後跌返落８銀嘅橫行區隔缸友就要先

走人喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

