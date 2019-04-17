《傳聞》春節過後全面開工，據悉帶動內地水泥價格在第二季普漲約一成，成為水泥股上升
的催化劑。華潤水泥（０１３１３）昨日（１６日）上升逾２％，以８﹒６９元收市，短期向９
元進發。
市場消息稱，內地氣溫逐步上升，刺激近期中央空調銷售顯著增幅近倍。海信家電
（００９２１）（深：０００９２１）股價昨日力守１１元，短期升勢有餘未盡，可望上試１２
元至１３元高位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/04/2019 09:01
《傳聞》次季水泥漲價；中央空調銷售勁
《傳聞》春節過後全面開工，據悉帶動內地水泥價格在第二季普漲約一成，成為水泥股上升
的催化劑。華潤水泥（０１３１３）昨日（１６日）上升逾２％，以８﹒６９元收市，短期向９
元進發。
市場消息稱，內地氣溫逐步上升，刺激近期中央空調銷售顯著增幅近倍。海信家電
（００９２１）（深：０００９２１）股價昨日力守１１元，短期升勢有餘未盡，可望上試１２
元至１３元高位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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