《傳聞》次季水泥漲價；中央空調銷售勁

《傳聞》春節過後全面開工，據悉帶動內地水泥價格在第二季普漲約一成，成為水泥股上升

的催化劑。華潤水泥（０１３１３）昨日（１６日）上升逾２％，以８﹒６９元收市，短期向９

元進發。

市場消息稱，內地氣溫逐步上升，刺激近期中央空調銷售顯著增幅近倍。海信家電

（００９２１）（深：０００９２１）股價昨日力守１１元，短期升勢有餘未盡，可望上試１２

元至１３元高位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

