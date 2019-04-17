《傳聞》多隻地產股如新地（０００１６）昨日（１６日）逆市下跌，據聞個別銀行承受不
了資金成本上升的壓力，可能調高按揭貸款利率，將會利淡本港樓市。新鴻基地產昨日回調
０﹒９元，以１３３﹒８元收市，從近月高位累跌約１０元。
市場消息稱，內地多間車企與外國車企如特斯拉、奧迪與奔馳將相繼推出新能源車
，內地新能源車市場將呈現中外混戰，競爭進一步加劇。比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）短期股價將受制５４元至５５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/04/2019 09:01
《傳聞》地產股逆市跌有因；新能源車呈現混戰
《傳聞》多隻地產股如新地（０００１６）昨日（１６日）逆市下跌，據聞個別銀行承受不
了資金成本上升的壓力，可能調高按揭貸款利率，將會利淡本港樓市。新鴻基地產昨日回調
０﹒９元，以１３３﹒８元收市，從近月高位累跌約１０元。
市場消息稱，內地多間車企與外國車企如特斯拉、奧迪與奔馳將相繼推出新能源車
，內地新能源車市場將呈現中外混戰，競爭進一步加劇。比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）短期股價將受制５４元至５５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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