《傳聞》地產股逆市跌有因；新能源車呈現混戰

《傳聞》多隻地產股如新地（０００１６）昨日（１６日）逆市下跌，據聞個別銀行承受不

了資金成本上升的壓力，可能調高按揭貸款利率，將會利淡本港樓市。新鴻基地產昨日回調

０﹒９元，以１３３﹒８元收市，從近月高位累跌約１０元。

市場消息稱，內地多間車企與外國車企如特斯拉、奧迪與奔馳將相繼推出新能源車

，內地新能源車市場將呈現中外混戰，競爭進一步加劇。比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）短期股價將受制５４元至５５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

