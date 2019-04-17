《魚缸博客》大麻概念股熱炒，比速（１３７２）高追隨時接火棒！

《魚缸博客》博客今日就同大家介紹下近排一個熱炒嘅板塊，就係大麻概念股。大家唔好誤

會，神州嘅消閒類大麻其實仲未合法化，但係工業用嘅大麻喺政府嚴格規管之下就可以合法種植

，依家暫時有黑龍江同雲南可以開放種植。所以，近排有唔少企業包括雄岸科技

（０１６４７）同美瑞健康（０２３２７）等，喺收購神州種植大麻嘅公司或土地之後，股價都

係咁飆。

先睇個大環境，自從加拿大喺舊年１０月開始將休閒類大麻合法化之後，連同烏拉圭、荷蘭

同葡萄牙成為全世界大麻合法法同非刑罪化嘅四個國家，另外花旗國部分州份都已通過將休閒類

大麻合法化。而喺亞洲，泰國亦成為首個國家通過工業用大麻合法化。

由此可見，大麻合法化好可能成為趨勢，亦造就全球一個非常龐大嘅市場。雖然依家神州就

未被允許提煉出休閒類大麻，但依家呢個國際趨勢都會直接增加對大麻原材料嘅需求。而且由於

大麻入面含有嘅大麻二酚（簡稱ＣＢＤ），對治療癲癇病等非常重要。面對呢個有龐大醫療需求

同利潤嘅產業，相信神州未來有機會再開放更多可種植大麻嘅城市。

依家香江大麻概念股不多，博客留意到比速科技（０１３７２）。佢日前公布，向控股股東

收購進行工業大麻加工嘅雲南太瑞七成股權，而雲南太瑞最高產能係５０噸大麻二酚（工業用大

麻）。佢?就話，非常睇好未來醫療同消費品，例如護膚產品同保健產品中會增加應用ＣＢＤ，

於是積極進軍大麻業務。

呢個消息一公布，比速科技噚日（１６日）收市飆近７６巴仙，創逾年半新高，可以話係非

常火熱，今早（１７日）再升多１４巴仙，短期之內升得咁急，缸友若果高追，隨時接火棒。再

講，隻股連日倍升，獲利回吐壓力自然加大。缸友如果有興趣炒下，或等佢跌返一、兩蚊先好考

考慮，小注買入博佢再升多一轉！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

