《傳聞》中國固定資產投資穩步回升，據悉城市軌道交建設項目增加，帶動相關設備合約增
加，中國通號（０３９６９）將是受惠者，昨日（１７日）急升逾１１％，以６﹒５４元，宜待
股價落落至６﹒２元至６﹒３元低吸。
市場消息稱，中國醞釀推出新政策力谷內部消費，目標為電子消費產品，相關股份如手機股
如小米集團（０１８１０）有留意價值，在１１元至１１﹒５元可以逢低吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/04/2019 09:06
《傳聞》城市軌道設備合約增；中國推新政策谷消費
《傳聞》中國固定資產投資穩步回升，據悉城市軌道交建設項目增加，帶動相關設備合約增
加，中國通號（０３９６９）將是受惠者，昨日（１７日）急升逾１１％，以６﹒５４元，宜待
股價落落至６﹒２元至６﹒３元低吸。
市場消息稱，中國醞釀推出新政策力谷內部消費，目標為電子消費產品，相關股份如手機股
如小米集團（０１８１０）有留意價值，在１１元至１１﹒５元可以逢低吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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