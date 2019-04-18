《傳聞》城市軌道設備合約增；中國推新政策谷消費

《傳聞》中國固定資產投資穩步回升，據悉城市軌道交建設項目增加，帶動相關設備合約增

加，中國通號（０３９６９）將是受惠者，昨日（１７日）急升逾１１％，以６﹒５４元，宜待

股價落落至６﹒２元至６﹒３元低吸。

市場消息稱，中國醞釀推出新政策力谷內部消費，目標為電子消費產品，相關股份如手機股

如小米集團（０１８１０）有留意價值，在１１元至１１﹒５元可以逢低吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

