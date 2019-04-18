《傳聞》航空股匯兌收益增

《傳聞》內地航空股持續優於大市表現，據聞與人民幣兌美元持續升值有關，內地航空股匯

兌收益持續增加。南航（０１０５５）（滬：６０００２９）股價回落至７元至７﹒２元，是低

吸好機會，昨日（１７日）以７﹒４３元收市，下跌逾１﹒３％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

