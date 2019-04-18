《傳聞》香港航空內鬥持續，昨日出現爭認「主席」事件。隨董事會爭拗，昨晚市場再流出
片段，港航周二（１６日）召開股東特別大會後，港航東涌總部辦公室內，有人士將文件放入行
李箱，並帶走離開辦公室。市場憂慮相關人士來自海航集團，疑他們帶走重要文件離開，憂慮公
司財務狀況遭不當處理。
不過，市場消息指，帶走文件的是外部審計人員，而非海航相關代表。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/04/2019 09:01
《傳聞》港航東涌總部辦公室有人帶走文件，消息指屬外部審計員
《傳聞》香港航空內鬥持續，昨日出現爭認「主席」事件。隨董事會爭拗，昨晚市場再流出
片段，港航周二（１６日）召開股東特別大會後，港航東涌總部辦公室內，有人士將文件放入行
李箱，並帶走離開辦公室。市場憂慮相關人士來自海航集團，疑他們帶走重要文件離開，憂慮公
司財務狀況遭不當處理。
不過，市場消息指，帶走文件的是外部審計人員，而非海航相關代表。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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