《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）Ｈ股
上市定價為每股３﹒６３元，為招股價範圍３﹒６３至３﹒９３元之下限，發行約２５億股，集
資約９０﹒８億元。
該股將於４月２６日掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/04/2019 14:44
《傳聞》申萬宏源（０６８０６）定價３﹒６３元，招股範圍下限
《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）Ｈ股
上市定價為每股３﹒６３元，為招股價範圍３﹒６３至３﹒９３元之下限，發行約２５億股，集
資約９０﹒８億元。
該股將於４月２６日掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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