《傳聞》申萬宏源（０６８０６）定價３﹒６３元，招股範圍下限

《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）Ｈ股

上市定價為每股３﹒６３元，為招股價範圍３﹒６３至３﹒９３元之下限，發行約２５億股，集

資約９０﹒８億元。

該股將於４月２６日掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

