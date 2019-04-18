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即市新聞

18/04/2019 11:58

《魚缸博客》比亞迪電子（２８５）突破頸線，第一關上望１９蚊！

　　《魚缸博客》呢兩日個魚缸個個都熱炒郭台銘概念股，散戶炒到癡曬線，再高追都無謂。但
博客留意到，有隻手機設備股都靜靜落鑊，但好似無咩人理，佢就係比亞迪電子（００２８５）
啦！
　　佢呢一年嘅波動區間係７﹒７４銀至１３蚊左右上落，識玩嘅已經炒左四輪，但博客聽聞係
２０１８年初係２０蚊樓下個堆蟹貨區亦都有唔少，所以呢隻股一路無咩人理。但以手機設備股
計，一線已經炒完，係時候到呢啲二線股開始落獲。
　　點解要今日特別拎嚟講？因為佢之前連續幾次都突破唔到頸線１３蚊，但今日高開
１３﹒２２銀之後一度抽高至１４﹒４銀！博客心諗，突破咗唔係唔入咁傻豬下話？加上蘋果同
高通打完官司，而家又開始預備下５Ｇ新機出台，比亞迪電子點都有新訂單啦！
　　大行里昂上個禮拜五（１２日）發表研究報告，話智能手機「孖屐」需求雖然萎縮，但比亞
迪電子有能力通過不斷增加研發投資，從而擴大零部件業務。其中智能產品同汽車智能系統為公
司貢獻約１３巴仙嘅收入，預計未來三年將會從低基數起計錄得急劇增長。給予評級「掃貨」，
「他屐」睇１９﹒３銀。
　　相信比亞迪電子股價將會進入新週期，佢除咗做手機電池亦都有做汽車電池，兩個都係國策
重點刺激項目，開正阿爺條水！
　　買入策略方面，如果你係２０蚊樓下個堆蟹貨區，建議而家可以拎多小小錢溝淡，等股價再
起飛時候離場；如果未有貨，其實現價分注追入也可，保守啲可以等佢回１３蚊再追，但恐防現
時未有呢個下跌空間。上望的話，第一關可以先睇１９蚊！亦都係２０１８年初嘅橫行區間，但
睇返圖表，比亞迪電子係屬於中長期慢升股，所以入得呢隻就要有坐貨嘅心理準備，如果資金鏈
緊張嘅缸友就要考慮清楚啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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