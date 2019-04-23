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即市新聞

23/04/2019 09:01

《傳聞》消費升級有利味千（５３８）；肉製品價格升

　　《傳聞》中國人均可支配收入增幅高於經濟增長率，加快消費升級。據悉味千中國
（００５３８）計劃加快開店點是北京、江蘇、淅江與上海等成熟城市，將推動業務增長，上周
四（１８日）股價急升逾１２％至３﹒７５元，宜回落至３﹒５元附近低吸。
　　市場消息稱，豬肉價格升勢未止，帶動今年肉製平均售價持續上揚，尤其是高端肉製品，這
對萬洲國際（００２８８）有利，股價迭創新高。上周四以９﹒２１元收市
，微跌４仙，短期上試１０元阻力。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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