《傳聞》港大零售（１２５５）乾升；友邦（１２９９）強勢有因

《傳聞》港大零售（０１２５５）持續急升，成交卻不多，上周成交金額不足８００萬元。

據悉港大零售擴大澳洲保健業務，並且伸延至其它地區市場，現水平不宜高追，提防急速回吐。

友邦（０１２９９）股價持續貼近８０元高位徘徊。據悉香港保險公司在粵港澳大灣區設立

保險售後中心快將成事，有利保險公司全面開拓大灣區市場，短期友邦續在７７至８０

元之間好淡爭持。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

