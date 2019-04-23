《傳聞》渣打（２８８８）準備推７８億回購股份計劃，１７年首次

《傳聞》市場消息指，渣打集團（０２８８８）正準備進行規模１０億美元（約７８億港元

）的回購股份計劃，有望最快可於今年７月進行，若事成，將是集團１７年來首次回購。

市場消息指，渣打集團就涉及違反伊朗制裁令，與英國及美國當局達成和解後，已有以股份

回購方式回饋股東之構思，回購計劃仍待英國監管當局審批，料過程需時９０天，意味回購計劃

最快於今年７月進行。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

