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即市新聞

23/04/2019 09:18

《傳聞》人行向個別港銀收集港理財產品資料，鋪路理財通

　　《傳聞》市場消息指，人民銀行近期向本港個別銀行收集香港的理財產品資料，例如產品特
性及銷售流程等，估計與籌備「理財通」有關。
　　消息指，香港金管局在推動「理財通」上傾向透過封閉管道、讓資金原路往返的方式進行，
以免衍生走資問題；初期屬意一些可由投資者自行決定、毋須客戶經理講解的簡單產品，待日後
運作成熟才加入其他理財類別，相信此舉可讓「理財通」盡快面世。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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