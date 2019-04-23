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即市新聞

23/04/2019 11:58

《魚缸博客》車股受惠阿爺新政策，廣汽若穩守升軌可上望１０蚊！

　　《魚缸博客》上星期發改委推出一份叫「推動汽車、家電、消費電子產品更新消費促進循環
經濟發展實施方案」嘅文件喺「孖屐」流傳，而如果政策成真，相信砵砵車將會有重大利好。
　　雖然「孖屐」都擔心政策未必能夠喺短期落實，但吉利（００１７５）行政總裁桂生悅已經
話，刺激砵砵車消費措施出台只係時間問題，而家砵砵車係「中美講數」嘅重點之一，阿爺未必
願意喺講數完成之前出招。不過佢都坦言，未來幾個月砵砵車銷售嘅難關都幾難有改變。
　　博客睇返幾隻下星期放榜嘅砵砵車，一眾評級佬睇得比較好嘅係廣汽（０２２３８），麥格
理就將「他屐」上到１３﹒４銀；富瑞亦都將「他屐」上調到１２蚊。加上其餘野村、大摩、交
銀國際、建銀國際、大華繼顯、瑞信評級佬都唱好叫人「掃貨」，真係可以考慮一下∼
　　廣汽最新銷售成績冇乜睇頭，３月產量得１８﹒９７萬架，按年跣低逾１巴仙，而銷量就得
１８﹒２８萬架，按年縮水唔夠半巴仙。今年第一季累計產量有４７﹒１９萬輛，亦按年撻低逾
４巴仙，累計銷量有４９﹒４７萬輛，按年剎車３巴仙。
　　雖然近期成績唔多好，但缸友們又唔使咁擔心。一眾評級佬都睇好廣汽今年整體成績，大摩
就估今年公司純利可以鏟高到近１４９億人仔，比上年近１０９億人仔多近３７巴仙。即使係睇
得最淡嘅花旗都估今年純利可以踢高到近１１４億人仔，都有４個半巴仙增長。
　　廣汽今年預測市盈率只有６﹒５３倍，估值上低過唔少街坊。技術上，廣汽由月初至今開始
形成一條較為明顯嘅上升軌，若然能夠繼續守住喺上升通道入面，後市理應可以上望１０蚊以上
水平，博客就建議可以等股價回落至保力加通道中軸，即約９﹒４１銀吸納，短期「他屐」可以
上望上個月高位１０﹒２６銀左右，長線睇麥格理「他屐」１３﹒４蚊！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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