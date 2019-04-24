《傳聞》市場消息稱，天然氣與原油運輸需求增加之下，帶動運價從去年第四季反彈，支持
中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）股價反覆上升，昨日（２３日）以５﹒１８元收
市，上升５仙，短期有望上試５﹒５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/04/2019 09:01
《傳聞》天然氣原油運價反彈
《傳聞》市場消息稱，天然氣與原油運輸需求增加之下，帶動運價從去年第四季反彈，支持
中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）股價反覆上升，昨日（２３日）以５﹒１８元收
市，上升５仙，短期有望上試５﹒５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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