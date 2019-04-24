《傳聞》市場消息稱，全球對ＯＬＥＤ電視逐步受落尤其是歐洲市場反應佳，有利飛利浦電
視銷售。冠捷科技（００９０３）昨日（２３日）升上１﹒８元，上升０﹒１１元，宜待股價回
落至１﹒７３元至１﹒７５元低吸。
全球智能手機市場表現有望好轉，據悉多個品牌計劃下半年推出新手機，個別更部署補單，
手機股有短線投機價值。在０﹒８５元至０﹒８８元的通達集團（００６９８）可留意
，止蝕位為０﹒８元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/04/2019 09:01
《傳聞》ＯＬＥＤ電視反應佳；智能手機補單
《傳聞》市場消息稱，全球對ＯＬＥＤ電視逐步受落尤其是歐洲市場反應佳，有利飛利浦電
視銷售。冠捷科技（００９０３）昨日（２３日）升上１﹒８元，上升０﹒１１元，宜待股價回
落至１﹒７３元至１﹒７５元低吸。
全球智能手機市場表現有望好轉，據悉多個品牌計劃下半年推出新手機，個別更部署補單，
手機股有短線投機價值。在０﹒８５元至０﹒８８元的通達集團（００６９８）可留意
，止蝕位為０﹒８元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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