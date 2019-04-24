  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/04/2019 09:01

《傳聞》羚邦通過上市聆訊，料５月中上市

　　《傳聞》市場消息指，第三方媒體內容發行商羚邦集團（Ｍｅｄｉａｌｉｎｋ）已經通過港
交所（００３８８）上市聆訊，預計４月底開始路演及招股，５月中上市。國泰君安為獨家保薦
人。
　　羚邦集團總部於香港，主營日本動畫發行，業務亦包括連續劇、綜藝節目、長篇動畫電影發
行及品牌授權業務。以２０１７年收入計，集團為中國最大日本動畫發行商，市場佔有率為
１４﹒１％。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
興證快訊24/04/2019
樓市創新高
國際動態24/04/2019
三星Galaxy Fold評測故障多 押後推
生財有道23/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：宜換馬至防守性股份
國際動態23/04/2019
斯里蘭卡恐襲增至290死 港發紅色旅警
生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金