《傳聞》羚邦通過上市聆訊，料５月中上市

《傳聞》市場消息指，第三方媒體內容發行商羚邦集團（Ｍｅｄｉａｌｉｎｋ）已經通過港

交所（００３８８）上市聆訊，預計４月底開始路演及招股，５月中上市。國泰君安為獨家保薦

人。

羚邦集團總部於香港，主營日本動畫發行，業務亦包括連續劇、綜藝節目、長篇動畫電影發

行及品牌授權業務。以２０１７年收入計，集團為中國最大日本動畫發行商，市場佔有率為

１４﹒１％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

