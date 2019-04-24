《魚缸博客》Ａ場仍有望造好，國壽盈利動力可繼續睇高一線！

《魚缸博客》今年Ａ場升勢唔錯，而同神州經濟息息相關嘅神州保險佬自然有得上位發圍，

雖然Ａ場星期一（２２日）出現明顯回吐，拖累魚缸上日復市受壓，不過國壽（０２６２８）就

逆流而上，仲一度走高超過４巴仙，撐住個「孖屐」跌幅收窄，勁！國壽上星期就發盈喜，預料

首季純利按年增加最多一倍，高過「孖屐」預期首季增長最多８４巴仙，缸友都讚佢叻豬呢！該

公司又指，首季業績錄得上升主要由於股市強勢，帶動投資收入上升所致，而準備金釋放影響則

有限咁話。

有分析指，國壽產品組合，同埋經紀分銷渠道明顯得到改善，所以未來嘅股本回報有機提升

囉。瑞信噚日（２３日）亦發表研究報告，預料該公司受惠基數較低，加上剩餘邊際攤銷等因素

影響，認為正面盈利動力會持續落去，最後維持佢嘅「跑贏孖屐」評級，「他屐」就Ｋｅｅｐ住

喺２６蚊啦。

雖然Ａ場近排表現比較波動，噚日埋單仲要失守埋三千二關，今日半日仲要一度最多急跌

４１點，但隨住Ａ場入摩嘅比重逐漸增加，預計將會有更多資金湧入。加上神州最新嘅經濟數據

大多都好過預期，中線嚟睇，Ａ場走勢仍然可以睇好，代表國壽嘅盈利增長動力可以睇高一線！

技術上，國壽嘅１４天ＲＳＩ啱啱跌穿咗５－ＳＭＡ線，而ＳＴＣ嘅Ｋ線都有跌穿Ｄ線嘅跡

象，加上ＭＡＣＤ嘅牛差距又有收窄跡象，缸友可以待回到廿天線，即係大約２１﹒３７３銀吸

納，「他屐」可以上望今年高位２３﹒３５銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

