《傳聞共賞》潤地（０１１０９）或分拆業務，金斯瑞攻細胞療法

《傳聞共賞》 潤地（０１１０９）或分拆業務，金斯瑞（０１５４８）攻細胞療法
蒙牛（０２３１９）布局海外市場
《昔日傳聞》 羚邦通過上市聆訊，料５月中上市
天然氣原油運價反彈
ＯＬＥＤ電視反應佳；智能手機補單
渣打（２８８８）準備推７８億回購股份計劃，１７年首次
人行向個別港銀收集港理財產品資料，鋪路理財通
消費升級有利味千（５３８）；肉製品價格升
港大零售（１２５５）乾升；友邦（１２９９）強勢有因
城市軌道設備合約增；中國推新政策谷消費
航空股匯兌收益增
次季水泥漲價；中央空調銷售勁
地產股逆市跌有因；新能源車呈現混戰
澳門研建立人民幣計價證券市場
內銀房貸增加；大灣區基建項目提速
國債孳息升利國壽（０２６２８）
騰訊洽遊戲手機代工，曾與雷蛇華碩等廠商接觸
ＡＩ平台赤子城部署下半年港上市，籌約７﹒８億元
鋼鐵業毛利受壓；啤酒股熱炒有因
華能國電（００９０２）拓風電；工程機械行業持續回暖
創科（６６９）拓內地市場；深圳國際（１５２）房產收成
中資客連日大手買港元，規模涉逾百億元
汽車玻璃保持增長勢頭；本地銀行息差收入增
頤海國際（０１５７９）產量將大增；奶牛存欄量續跌
高銀主席私人持有九龍灣商地，獲出價５０億洽購
財新傳媒擬融資最多１６億，３年內或來港上市
中興網絡設備訂單急增；基金看中阿里健康
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確