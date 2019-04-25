《傳聞》蒙牛（０２３１９）布局海外市場

《傳聞》市場消息稱，蒙牛（０２３１９）加大布局海外市場布局的力度，在新西蘭與印尼

等地投資，令近年海外銷售保持三成的較快增速，２７元至２８元可以收集，上試３０元阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

