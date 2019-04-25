《傳聞》華潤置地（０１１０９）昨日（２４日）逆市上升０﹒８元，以３４﹒３５元收市
。據聞華潤置地股價呈強，或與分拆物業管理業務上市好事近有關，短期在３３元至３４元的支
持力不弱。
金斯瑞生物（０１５４８）昨日上升逾３﹒３％，以２０﹒６５元收市。據悉近年金斯瑞倍
數增加研發支出，力攻可治多種腫瘤的細胞免疫療法，惟股價走勢十分波動，現價不宜高追，待
回落至２０元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/04/2019 09:01
《傳聞》潤地或分拆業務，金斯瑞攻細胞療法
《傳聞》華潤置地（０１１０９）昨日（２４日）逆市上升０﹒８元，以３４﹒３５元收市
。據聞華潤置地股價呈強，或與分拆物業管理業務上市好事近有關，短期在３３元至３４元的支
持力不弱。
金斯瑞生物（０１５４８）昨日上升逾３﹒３％，以２０﹒６５元收市。據悉近年金斯瑞倍
數增加研發支出，力攻可治多種腫瘤的細胞免疫療法，惟股價走勢十分波動，現價不宜高追，待
回落至２０元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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