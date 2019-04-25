《魚缸博客》豬肉價格有望漲，中糧肉食（１６１０）業績可期待！

《魚缸博客》魚缸今日繼續唔上唔落，朝早仲試過穿廿天線（約２９６９６）嘅位置，係呢

個月嚟首次，照咁睇魚缸短期都會喺呢啲位上上落落，現時指數都無咩肉食喇！個股方面，嚟到

呢啲位好多魚毛都已經被托高，要揀嘢買都唔係多，不過博客當然都有好嘢可以介紹比缸友啦！

前日，神州農業農村部就公布今年第一季生豬嘅數據，仲罕有咁為豬肉價格做預測，單計第

一季嘅情況，生豬出欄量同豬肉產量都雙雙下降逾半成，而喺供應短缺之下，每斤豬肉價格亦由

三月嘅１２﹒９１人仔升到今個月嘅１５﹒１５人仔，一個月就升逾一成七咁多！單計四月表現

，按年就更多急飆三成六！有專家預計豬肉價格喺未來唔單止唔會跌，到嚟緊第四季仲會漲超過

七成！農業農村部話第四季度有望破三年前嘅歷史新高。

豬價上漲缸友自然諗起藍戰士萬洲（００２８８），不過早前博客就已經推介過，所以今次

博客就講埋另一隻豬肉佬中糧肉食（０１６１０）啦！睇返呢隻魚毛上年成績絕對唔靚仔，由盈

轉虧６﹒２８億人仔，最大原因係因為上年豬肉價格下降。但就咁睇，如果今年豬肉價格仲有上

升空間，夾埋呢隻魚毛嘅低基數效應下，今年成績絕對可以期待。

雖然最近「孖屐」就有傳神州會加大進口花旗國豬肉嚟增加返供應，不過之前就有新聞話，

其實雙方喺呢方面仍然有分歧，因為花旗國嘅豬隻有近半都用到瘦肉精「萊克多巴胺」，而其實

呢種藥物喺神州同歐盟都係禁止嘅，所以喺有暗湧之下，主力做國產豬嘅中糧肉食會有保障多啲

。

睇返公仔圖，呢隻魚毛近日表現當然相當強勢，上星期一（１５日）仲破頂高見３﹒５４銀

，今日暫時最高價同歷史高位只差１仙，升勢仍然有力。博客認為，既然神州都話嚟緊第四季豬

肉價格有望破頂，現價小注買入部署都可以諗諗，缸友不妨坐到下次業績公布，回報或者會相當

可觀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

