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即市新聞

26/04/2019 09:00

《傳聞共賞》北水獲利撤退，中信電訊（１８８３）加速轉型

　《傳聞共賞》　北水獲利撤退；中信電訊（１８８３）加速轉型
　　　　　　　　澳優拓海外市場；東陽光藥加力研發

　《昔日傳聞》　潤地（０１１０９）或分拆業務，金斯瑞（０１５４８）攻細胞療法
　　　　　　　　蒙牛（０２３１９）布局海外市場
　　　　　　　　羚邦通過上市聆訊，料５月中上市
　　　　　　　　天然氣原油運價反彈
　　　　　　　　ＯＬＥＤ電視反應佳；智能手機補單
　　　　　　　　渣打（２８８８）準備推７８億回購股份計劃，１７年首次
　　　　　　　　人行向個別港銀收集港理財產品資料，鋪路理財通
　　　　　　　　消費升級有利味千（５３８）；肉製品價格升
　　　　　　　　港大零售（１２５５）乾升；友邦（１２９９）強勢有因
　　　　　　　　城市軌道設備合約增；中國推新政策谷消費
　　　　　　　　航空股匯兌收益增
　　　　　　　　次季水泥漲價；中央空調銷售勁
　　　　　　　　地產股逆市跌有因；新能源車呈現混戰
　　　　　　　　澳門研建立人民幣計價證券市場
　　　　　　　　內銀房貸增加；大灣區基建項目提速
　　　　　　　　國債孳息升利國壽（０２６２８）
　　　　　　　　騰訊洽遊戲手機代工，曾與雷蛇華碩等廠商接觸
　　　　　　　　ＡＩ平台赤子城部署下半年港上市，籌約７﹒８億元
　　　　　　　　鋼鐵業毛利受壓；啤酒股熱炒有因
　　　　　　　　華能國電（００９０２）拓風電；工程機械行業持續回暖
　　　　　　　　創科（６６９）拓內地市場；深圳國際（１５２）房產收成
　　　　　　　　中資客連日大手買港元，規模涉逾百億元
　　　　　　　　汽車玻璃保持增長勢頭；本地銀行息差收入增
　　　　　　　　頤海國際（０１５７９）產量將大增；奶牛存欄量續跌

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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