《傳聞》澳優拓海外市場；東陽光藥加力研發

《傳聞》澳優（０１７１７）股價昨日（２５日）大升逾９％，以１１﹒９２元收市。除了

提高內地配方奶粉市場佔有率之外，據悉今年澳優全力拓展中東、俄羅斯、巴西等市場，宜在

１１元附近吸納。

東陽光藥（０１５５８）昨日逆市上升０﹒９元，以４０﹒２元高收，成交

１﹒６億元，買盤不弱；據悉，東陽加大研發在抗病毒與胰島素產品方面有一定進展，支持股價

在高位徘徊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

