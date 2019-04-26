《傳聞》澳優（０１７１７）股價昨日（２５日）大升逾９％，以１１﹒９２元收市。除了
提高內地配方奶粉市場佔有率之外，據悉今年澳優全力拓展中東、俄羅斯、巴西等市場，宜在
１１元附近吸納。
東陽光藥（０１５５８）昨日逆市上升０﹒９元，以４０﹒２元高收，成交
１﹒６億元，買盤不弱；據悉，東陽加大研發在抗病毒與胰島素產品方面有一定進展，支持股價
在高位徘徊。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/04/2019 09:01
《傳聞》澳優拓海外市場；東陽光藥加力研發
《傳聞》澳優（０１７１７）股價昨日（２５日）大升逾９％，以１１﹒９２元收市。除了
提高內地配方奶粉市場佔有率之外，據悉今年澳優全力拓展中東、俄羅斯、巴西等市場，宜在
１１元附近吸納。
東陽光藥（０１５５８）昨日逆市上升０﹒９元，以４０﹒２元高收，成交
１﹒６億元，買盤不弱；據悉，東陽加大研發在抗病毒與胰島素產品方面有一定進展，支持股價
在高位徘徊。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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