《傳聞》北水獲利撤退；中信電訊（１８８３）加速轉型

《傳聞》市場消息稱，今年港股大升四個月之後，北水開始獲利撤退，多間熱炒股份如鐵塔

（００７８８）有明顯沽壓，昨日（２５日）急跌近６％，以２﹒１５元，短期不宜入市博反彈

，宜採取觀望態度。

中信國際電訊（０１８８３）業務加速轉型，據悉借助５Ｇ時代來臨，中信國際電訊參與數

碼澳門項目建設，向智慧城市營運商轉型，業務前景可看高一線，在３﹒２元至３﹒３

元可以低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

