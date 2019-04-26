《傳聞》市場消息稱，今年港股大升四個月之後，北水開始獲利撤退，多間熱炒股份如鐵塔
（００７８８）有明顯沽壓，昨日（２５日）急跌近６％，以２﹒１５元，短期不宜入市博反彈
，宜採取觀望態度。
中信國際電訊（０１８８３）業務加速轉型，據悉借助５Ｇ時代來臨，中信國際電訊參與數
碼澳門項目建設，向智慧城市營運商轉型，業務前景可看高一線，在３﹒２元至３﹒３
元可以低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/04/2019 09:01
《傳聞》北水獲利撤退；中信電訊（１８８３）加速轉型
《傳聞》市場消息稱，今年港股大升四個月之後，北水開始獲利撤退，多間熱炒股份如鐵塔
（００７８８）有明顯沽壓，昨日（２５日）急跌近６％，以２﹒１５元，短期不宜入市博反彈
，宜採取觀望態度。
中信國際電訊（０１８８３）業務加速轉型，據悉借助５Ｇ時代來臨，中信國際電訊參與數
碼澳門項目建設，向智慧城市營運商轉型，業務前景可看高一線，在３﹒２元至３﹒３
元可以低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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