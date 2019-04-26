《魚缸博客》「復仇者」概念股，貓眼娛樂（１８９６）略勝一籌！

《魚缸博客》呢幾日個個ｆｂ都係講「劇透死全家」，哇！而家啲人惡到睇完套戲都唔可以

「些牙」咁惡嘅？但反過嚟睇，《復仇者聯盟４》嘅魅力令到全球人著迷，正所謂「十年磨一劍

」，今日去到大結局，就好似舊時香港地個個返屋企追劇咁。

「復仇者」強勢，同佢有關嘅產業鏈都略有熱話，阿里影業（００２４１）、ＩＭＡＸ中國

（０１９７０）都已經炒咗一輪，個個都以為只要套劇多人睇，戲院就賺到笑。但事實係，由於

呢類大作賣座力好強，所以院線叫價能力唔高，最多都係分紅１０至２０巴仙，假設全神州５０

億人仔票房，院線最多都係袋到１０億人仔，重要係神州咁多間院線瓜分呢１０億人仔；而院線

耐唔耐又要翻新又要３Ｄ、４Ｄ，分分鐘打個和都唔一定。

所以影業股入面，博客就睇好貓眼娛樂（０１８９６）有機會跑出。

貓眼娛樂做嘅嘢好簡單，就係預售戲飛。點解佢會有得做？大家有去過神州睇戲就知道，佢

地院線多如繁星，票價都唔一致，同一套戲從３０人仔到３００人仔都有，觀眾要搵地址搵價錢

就要逐個官網「Ｃｌｉｃｋ」；而貓眼娛樂就係將呢類資訊整合，方便觀眾搵到自己心水戲院。

所以對比起電影院，佢付出嘅成本就係起一個網站，同唔同嘅院線合作連結埋一齊，有時甚

至做下優惠吸引觀眾，成本低之餘利潤又高，所以公司估值起勢咁升。

瑞銀都睇好呢隻股，主要因為隨住環境成熟，票補有望在未來逐漸退出舞台；第二就係因為

貓眼已佔據了在線票務「孖屐」巨大嘅市佔率，預計娛樂內容服務方面嘅複合年增長率去到

２０２０年將會達到４６巴仙。所以睇「他屐」１６﹒３銀，評級為「掃貨」。

好啦，又係時候講下點操作，呢隻股上市兩個幾月，相信價格波動期已經過去，留返低都係

中長線持有，暫時見１５﹒２銀都略有支持。如果有心想入手，可以現價分注買入，穿１５銀就

要離場，上望可以先睇山頂位１８﹒３２銀，如果到位就可以先食胡啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

