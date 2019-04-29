《傳聞共賞》企業版同股不同權下半年諮詢，匯控準備削成本並裁員



《傳聞共賞》 企業版同不同股權，港交所（００３８８）下半年諮詢

內地理財子公司審批提速；北京北辰（００５８８）土地儲備豐

中銀航空租賃（０２５８８）受益「一帶一路」



《昔日傳聞》 北水獲利撤退；中信電訊（１８８３）加速轉型

澳優拓海外市場；東陽光藥加力研發

潤地（０１１０９）或分拆業務，金斯瑞（０１５４８）攻細胞療法

蒙牛（０２３１９）布局海外市場

羚邦通過上市聆訊，料５月中上市

天然氣原油運價反彈

ＯＬＥＤ電視反應佳；智能手機補單

渣打（２８８８）準備推７８億回購股份計劃，１７年首次

人行向個別港銀收集港理財產品資料，鋪路理財通

消費升級有利味千（５３８）；肉製品價格升

港大零售（１２５５）乾升；友邦（１２９９）強勢有因

城市軌道設備合約增；中國推新政策谷消費

航空股匯兌收益增

次季水泥漲價；中央空調銷售勁

地產股逆市跌有因；新能源車呈現混戰

澳門研建立人民幣計價證券市場

內銀房貸增加；大灣區基建項目提速

國債孳息升利國壽（０２６２８）

騰訊洽遊戲手機代工，曾與雷蛇華碩等廠商接觸

ＡＩ平台赤子城部署下半年港上市，籌約７﹒８億元

鋼鐵業毛利受壓；啤酒股熱炒有因

華能國電（００９０２）拓風電；工程機械行業持續回暖

創科（６６９）拓內地市場；深圳國際（１５２）房產收成



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

