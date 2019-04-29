《傳聞》隨著「一帶一路」建設推進，據悉中銀航空租賃（０２５８８）業務發展加速增長
，當中７５％以上飛機是由「一帶一路」沿線國家的航空承租，抵銷了波音事件的負面影響，短
期股價料向７０元進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/04/2019 09:01
《傳聞》中銀航空租賃（０２５８８）受益「一帶一路」
《傳聞》隨著「一帶一路」建設推進，據悉中銀航空租賃（０２５８８）業務發展加速增長
，當中７５％以上飛機是由「一帶一路」沿線國家的航空承租，抵銷了波音事件的負面影響，短
期股價料向７０元進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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