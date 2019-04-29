《傳聞》市場消息指，港交所（００３８８）冀於今年下半年推出企業版同股不同權的諮詢
文件，對是否應擴闊機制，容許以公司身份持有不同投票權股份，向市場收集意見。
企業版同股不同權原定於去年７月諮詢市場，在推出前卻突然被煞停。港交所當時解釋，由
於剛引入同股不同權，對是否進一步擴大該機制應再深入考慮，故暫不按原定計劃展開市場諮詢
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/04/2019 09:04
《傳聞》企業版同不同股權，港交所（００３８８）下半年諮詢
《傳聞》市場消息指，港交所（００３８８）冀於今年下半年推出企業版同股不同權的諮詢
文件，對是否應擴闊機制，容許以公司身份持有不同投票權股份，向市場收集意見。
企業版同股不同權原定於去年７月諮詢市場，在推出前卻突然被煞停。港交所當時解釋，由
於剛引入同股不同權，對是否進一步擴大該機制應再深入考慮，故暫不按原定計劃展開市場諮詢
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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