《魚缸博客》信達生物（０１８０１）百天線喘定，分注買入最安心

《魚缸博客》博客今日同大家講下啲生物科技股。由舊年暑假起至今，呢類新制上市股份，

部分已經半潛水狀態，但亦有相當一部分因為旗下藥物研發進入新階段，而備受市場關注，信達

生物（０１８０１）就係其中一隻喺科研做得唔錯嘅生物股，舊年年底就有癌症標靶藥ＰＤ１獲

批上市。

雖然神州亦有政策限制藥物嘅價格升幅，但喺癌症等重大疾病嘅每次用藥費用高昂，加上神

州藥物市場龐大，生物藥亦係未來醫療用藥嘅趨勢之一，博客都睇好呢個市場嘅發展潛力。

睇返信達生物本身，大摩就喺３月發表研究報告指，預期佢有隻治癌藥物

Ｂｅｖａｃｉｚｕｍａｂ有機會提早喺今年就推出，比起２０２０年早咗成年添，仲將佢列為行

業首選，目標價亦由２７銀大升近３成，至３５銀，評級就畀增持，更預期集團將會喺２０２２

年轉虧為盈。

信達生物既主席兼總裁俞德超上月亦曾經講過，預測公司到２０２１年下半年，連同已獲批

上市既達伯舒（淋巴瘤治療注射液），將會有四種新藥上市，依家亦有兩款新藥已經遞交新藥上

市申請，相信出年年頭就可以獲得國藥局審批。

再睇埋佢近排嘅股價走勢。佢喺禁售期完結當日（４月１７日）曾經大跌逾９巴仙，但喺

２４號公布完一項「重組全人源雙特異性抗體ＩＢＩ－３１８的Ｉ期臨床試驗完成首例患者給藥

」嘅研發項目進展後，就已經跌少咗，翌日仲升返上去添。

目前睇落，呢幾日嘅走勢企穩喺１００天線，大約２３﹒８銀嘅水平。加上，佢近日嘅

ＲＳＩ已經回落到３２嘅水平，已經超賣到低無可低，如果睇好佢嚟緊發展嘅潛力，呢個價位開

始可以分注買入，博佢再有其他藥物進展公布或再有新藥上市時，可以再重拾升勢！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

