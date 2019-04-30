《傳聞共賞》金利豐朱太放售旺角金都商場，小米力攻５Ｇ手機芯片

《傳聞共賞》 金利豐朱太放售旺角金都商場，市值約１５億元

消息指東亞銀行（００２３）放售３舖位，市值１﹒３５億

內地外賣市場增長勁；中國中鐵（００３９０）合約增

小米（０１８１０）力攻５Ｇ手機芯片



《昔日傳聞》 企業版同不同股權，港交所（００３８８）下半年諮詢

匯控準備削成本並裁員，行政總裁范寧批部分高層不稱職

內地理財子公司審批提速；北京北辰（００５８８）土地儲備豐

中銀航空租賃（０２５８８）受益「一帶一路」

北水獲利撤退；中信電訊（１８８３）加速轉型

澳優拓海外市場；東陽光藥加力研發

潤地（０１１０９）或分拆業務，金斯瑞（０１５４８）攻細胞療法

蒙牛（０２３１９）布局海外市場

羚邦通過上市聆訊，料５月中上市

天然氣原油運價反彈

ＯＬＥＤ電視反應佳；智能手機補單

渣打（２８８８）準備推７８億回購股份計劃，１７年首次

人行向個別港銀收集港理財產品資料，鋪路理財通

消費升級有利味千（５３８）；肉製品價格升

港大零售（１２５５）乾升；友邦（１２９９）強勢有因

城市軌道設備合約增；中國推新政策谷消費

航空股匯兌收益增

次季水泥漲價；中央空調銷售勁

地產股逆市跌有因；新能源車呈現混戰

澳門研建立人民幣計價證券市場

內銀房貸增加；大灣區基建項目提速

國債孳息升利國壽（０２６２８）

騰訊洽遊戲手機代工，曾與雷蛇華碩等廠商接觸

ＡＩ平台赤子城部署下半年港上市，籌約７﹒８億元

鋼鐵業毛利受壓；啤酒股熱炒有因



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

