《傳聞》市場消息稱，內地外賣市場增長勁，尤其是五一假期將至，表現更突出，帶動平均
消費上升，支持近月美團點評（０３６９０）股價反覆回升，昨日（２９日）以５６﹒８元收市
，無升跌，短期向６０元關進發。
中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）昨日發力上升，抽高近３﹒９５％，以
６﹒３２元收市。據悉中國中鐵新增合約持續上升，特別是來自「一帶一路」基建合約，近年增
幅達到三成以上，成為業務新增長點。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/04/2019 09:01
《傳聞》內地外賣市場增長勁；中國中鐵（００３９０）合約增
《傳聞》市場消息稱，內地外賣市場增長勁，尤其是五一假期將至，表現更突出，帶動平均
消費上升，支持近月美團點評（０３６９０）股價反覆回升，昨日（２９日）以５６﹒８元收市
，無升跌，短期向６０元關進發。
中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）昨日發力上升，抽高近３﹒９５％，以
６﹒３２元收市。據悉中國中鐵新增合約持續上升，特別是來自「一帶一路」基建合約，近年增
幅達到三成以上，成為業務新增長點。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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