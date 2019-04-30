《傳聞》內地外賣市場增長勁；中國中鐵（００３９０）合約增

《傳聞》市場消息稱，內地外賣市場增長勁，尤其是五一假期將至，表現更突出，帶動平均

消費上升，支持近月美團點評（０３６９０）股價反覆回升，昨日（２９日）以５６﹒８元收市

，無升跌，短期向６０元關進發。

中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）昨日發力上升，抽高近３﹒９５％，以

６﹒３２元收市。據悉中國中鐵新增合約持續上升，特別是來自「一帶一路」基建合約，近年增

幅達到三成以上，成為業務新增長點。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

