《傳聞》除了華為之外，據悉小米（０１８１０）正力攻５Ｇ手機芯片，應用於自家品牌
５Ｇ手機，成為小米一個亮點。小米昨日（２９日）以１１﹒９８元收市，下跌４仙，在
１１﹒３元至１１﹒５元料有較大承接。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/04/2019 09:01
《傳聞》小米（０１８１０）力攻５Ｇ手機芯片
《傳聞》除了華為之外，據悉小米（０１８１０）正力攻５Ｇ手機芯片，應用於自家品牌
５Ｇ手機，成為小米一個亮點。小米昨日（２９日）以１１﹒９８元收市，下跌４仙，在
１１﹒３元至１１﹒５元料有較大承接。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態30/04/2019
日改朝換代創商機 料消費額265億
|生財有道29/04/2019
《開市Good Morning》涂國彬料聯儲局年內不加息不減息
|FOCUS29/04/2019
【FOCUS】中美靚數據難近觀 關注聯儲降息門檻
|興證快訊29/04/2019
港股受制三萬點關口
|國際動態29/04/2019
日新皇德仁後日即位 總開支逾11億
|生財有道26/04/2019
【自願醫保】標準計劃保障不足 自願醫保外還有其他選擇？（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰