《傳聞》小米（０１８１０）力攻５Ｇ手機芯片

《傳聞》除了華為之外，據悉小米（０１８１０）正力攻５Ｇ手機芯片，應用於自家品牌

５Ｇ手機，成為小米一個亮點。小米昨日（２９日）以１１﹒９８元收市，下跌４仙，在

１１﹒３元至１１﹒５元料有較大承接。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

