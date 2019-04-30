《傳聞》消息指東亞銀行（００２３）放售３舖位，市值１﹒３５億

《傳聞》市場消息指，東亞銀行（０００２３）現放售３個街舖，其中位於深水埗長沙灣道

１３２至１３４號地下及閣樓，實用面積合共約３９１５平方呎，市值約４０００萬元。

另兩項商舖位於紅磡區，３項商舖合共市值約１﹒３５億元。

據了解，３舖均曾由東亞銀行自用作分行，現已遷出。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

