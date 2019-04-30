《魚缸博客》楓葉教育可短線一注博反彈，惟中長線仍然有隱憂！

《魚缸博客》全年業績期過完冇幾耐，踏入四月又到中資股嘅首季業績期，同時亦都有唔少

神州教育股公布中期業績，先睇吓神州國際教育龍頭楓葉教育（０１３１７）嘅成績表，截至今

年二月底止上半年，純利踢高逾兩成至２﹒８４億銀（人仔．下同）；總收入７﹒４４億銀，按

年升近一成八；毛利率４３﹒９巴仙，按年唔見咗２﹒７個百分點；學生總數約３﹒６１萬，多

咗近兩成八。

單睇盤數，楓葉確實唔算差，但「孖屐」仍然唔賣帳，幾日以嚟都蒸發咗唔少。雖然楓葉幾

個大數的確唔錯，但睇返某Ｄ細數，確實令「孖屐」失望。再睇返楓葉中期嘅每名學生嘅平均學

費，就減少咗超過８巴仙，至１﹒８１萬銀，公司解釋話因為開多咗初中同小學嘅班級，而呢兩

類嘅學費亦相對平Ｄ，變相拉低咗平均學費。



＊政策限制其業務擴張，行業競爭環境愈趨劇烈＊



另外，楓葉嘅盈利增速亦都持續縮水，２０１７年度同２０１８年度嘅盈利增長都有超過三

成二，中期只有兩成。事實上，隨住中央去年提出Ｋ１２（幼稚園到高中）學校只可以註冊成非

營利學校，而神州嘅教育股亦都唔太可能透過收購合併嚟擴張業務，所以楓葉呢一類集中搞

Ｋ１２教育嘅股份，喺舊年就出現慘跌嘅情況，舊年８月就形成咗一個幾大嘅下跌裂口。

除咗政策唔給力外，行業嘅競爭環境亦愈嚟愈大，楓葉早排都話嚟緊會多Ｄ喺二三線城市開

更多學校，但二三線城市嘅平均收入一向低於一線城市，意味佢嘅平均學費仲有下跌空間，楓景

前景似乎都仲有Ｄ隱憂。

不過，睇返佢嘅公仔圖，見到楓葉喺４月１７號高見４﹒９４銀兼創八個月高後就開始碌落

山，暫時已連跌七日兼七連陰，以今日半日低位３﹒６銀計，已大幅回調超過兩成七兼跌穿多條

主要平均線。技術上，楓葉目前９天ＲＳＩ已跌至２７﹒５，已經屬於嚴重超賣。加上已形成雙

底狀態，不妨小注低吸作投機部署，「他屐」可睇住４蚊，但考慮到楓葉業務未出現改善嘅情況

，缸友不宜過勇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

