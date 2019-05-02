《傳聞》由於今年內地家電銷售放緩，包括冰箱與空調，據悉海信科龍（００９２１）計劃
擴大出口規模，保持業務增長。近日股價１０元至１１元水平好淡爭持，宜在１０元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/05/2019 09:01
《傳聞》海信科龍（００９２１）力谷出口
《傳聞》由於今年內地家電銷售放緩，包括冰箱與空調，據悉海信科龍（００９２１）計劃
擴大出口規模，保持業務增長。近日股價１０元至１１元水平好淡爭持，宜在１０元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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