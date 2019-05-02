《魚缸博客》５Ｇ發展將帶動股價起飛，中興通訊可考慮現價入貨！

《魚缸博客》上月底（２９日），華為公布上年用喺研發上面嘅支出，並錄得高達１５３億

美金，同２０１４年相比，增長咗１﹒４９倍咁多。有統計顯示，喺全球無線技術研發投入度嘅

排行榜入面，華為排名第四位。其中，亞馬遜、谷歌、三星分別以２８８億美金、２１４億美金

、１６７億美金嘅研發投入分列前三名。

華為喺研發投入上面嘅增速，已超越蘋果、微軟和「三叔」（Ｓａｍｓｕｎｇ）。華為作為

神州最大嘅通訊設備商，隨住神州今年明顯加快５Ｇ投資，除咗華為外，中興通訊

（００７６３）自然可以睇高一線啦！

上年，中興盈轉虧蝕６９﹒８３億銀人仔；收入減少２１﹒４巴仙至８５５﹒１３億銀人仔

，當中主要嚟自向花旗國支付約１０億美金罰款。事實上，中興上年收入跌幅已見進一步收窄，

反映最壞時代已經同佢ｓａｙ Ｂｙｅｂｙｅ啦。

而該公司上月底（３０日）就為半年業績發盈喜，預期上半年扭虧為盈，由虧損

７８﹒２４億銀人仔，轉至盈利最多１８億銀人仔。瑞信同日亦上調佢嘅「他屐」以示支持，由

３０﹒８銀升至３１﹒４銀，評級維持「跑贏孖屐」，認為佢業務復甦穩定、５Ｇ發展又會成為

股價催化劑咁話。技術上，中興喺上星期二（２３日）高見２７﹒７銀兼創咗１３個月高位後，

股價就隨住大市回吐，目前似有喘穩跡象，缸友不妨考慮喺現價入貨，等５Ｇ發展帶股價起飛啦

，「他屐」暫時可以上望返２７﹒７銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

