《傳聞》創科續推電動工具與地板護理產品，光國研發農村污水系統

《傳聞》創科（００６６９）股價走勢強勁，昨日（２日）以５７﹒８５元收市，上升２％

。據悉創科進一步加強研發，續推電動工具與地板護理新產品，收入可保持增長，短期向

６０元進發。

另外，光大國際（００２５７）昨日收報７﹒６７元微跌１仙。據悉，光國除了力攻垃圾

發電項目之外，近年亦積極開展環保科技，自主研發農村污水處理裝置系統，成為業務新亮點。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

