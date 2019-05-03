《傳聞》大型銀行推低息按揭吸客，Ｈ按低至加１﹒２３厘

《傳聞》美國維持利率不變，本港銀行繼續推出按揭優惠吸客，除匯豐新增相關高息存款掛

勾戶口優惠至３個外，市場消息指，大型銀行可提供的Ｈ按利息，已由一般Ｈ加１﹒２４厘，輕

微降低０﹒０１厘至Ｈ加１﹒２３厘，封頂息率維持實際２﹒３７５厘，最高現金回贈約

２﹒１％至２﹒１５％不等。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

