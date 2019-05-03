《傳聞》市場消息指，老字號藥企張恆春藥業擬打包整體業務來港上市，料最快今年底完成
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/05/2019 09:01
《傳聞》張恒春藥業擬打包整體業務來港上市
《傳聞》市場消息指，老字號藥企張恆春藥業擬打包整體業務來港上市，料最快今年底完成
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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