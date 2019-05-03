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即市新聞

03/05/2019 11:58

《魚缸博客》渣打（２８８８）啟動回購計劃，現價買入仍有水位！

　　《魚缸博客》聯儲局最新一份議息聲明令大家對減息嘅憧憬降溫，加上喺北水缺席下，魚缸
呢兩日表現都係反反覆覆，喺十天線（約２９８３０）同廿天線（約２９８９５）附近上上落落
。或者要等今晚（３日）花旗國嗰邊公布失業率同非農就業數據，加埋下星期一（６日）北水回
歸，魚缸先會有明顯方向，當然大家都要留意住中美貿易戰嘅發展，最新嘅風聲就講到下星期五
（１０日）兩國元首或會會面。
　　嚟到「五窮月」博客嘅揀股政策都變得穩打穩紮啲，早前渣打（０２８８８）公布季績嘅時
間同時宣布開啟最多總值１０億美元嘅回購計劃，而大摩仲預計回購仲會陸續有嚟！
　　噚日（２日）渣打就新鮮滾熱辣喺倫交所買入約１３４萬股普通股，平均每股買入價
７１０﹒８８２２便士，共涉及逾９５４萬英鎊，相當於超過９７５２萬港紙。渣打會將註銷所
回購嘅股份，令現時普通股流通量降至３３﹒０９７億股。
　　講起回購缸友自然諗起大象（００００５）啦！有分析就曾經為大象嘅回購計劃做過統計，
當中嘅數據都幾有趣，入邊就講到大象喺之前分四段時間進行回購嘅表現，當中以首輪回購嘅成
績最好，喺第一輪回購嘅期限入邊，即２０１６年８月至１２月入邊，股價就大升２８﹒３巴仙
，而隨後幾次最後只是微升，甚至收跌。
　　由此可見首輪回購嘅威力，如果渣打今次可以複製到大象嘅回購效果，現時缸友買入仍然有
水位賺，加上渣打入場門檻低一手都唔過４０００銀，缸友不妨現價少注買入，當賺餐茶都
ＯＫ啊！
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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