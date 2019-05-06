《傳聞共賞》青衣誕千萬元夾屋王，復星醫藥（２１９６）續有併購

《傳聞共賞》 青衣宏福花園３房１０００萬售，成全港夾屋王

復星醫藥（２１９６）續有併購，目標製藥及醫療器械企業

申洲東南亞增面料生產線；華虹射頻技術成果今年量產



《昔日傳聞》 大型銀行推低息按揭吸客，Ｈ按低至加１﹒２３厘

創科續推電動工具與地板護理產品，光國研發農村污水系統

航企削減船班；芯片國產化提速

海信科龍（００９２１）力谷出口

金利豐朱太放售旺角金都商場，市值約１５億元

消息指東亞銀行（００２３）放售３舖位，市值１﹒３５億

內地外賣市場增長勁；中國中鐵（００３９０）合約增

小米（０１８１０）力攻５Ｇ手機芯片

企業版同不同股權，港交所（００３８８）下半年諮詢

匯控準備削成本並裁員，行政總裁范寧批部分高層不稱職

內地理財子公司審批提速；北京北辰（００５８８）土地儲備豐

中銀航空租賃（０２５８８）受益「一帶一路」

北水獲利撤退；中信電訊（１８８３）加速轉型

澳優拓海外市場；東陽光藥加力研發

潤地（０１１０９）或分拆業務，金斯瑞（０１５４８）攻細胞療法

蒙牛（０２３１９）布局海外市場

羚邦通過上市聆訊，料５月中上市

天然氣原油運價反彈

ＯＬＥＤ電視反應佳；智能手機補單

人行向個別港銀收集港理財產品資料，鋪路理財通

消費升級有利味千（５３８）；肉製品價格升

港大零售（１２５５）乾升；友邦（１２９９）強勢有因

城市軌道設備合約增；中國推新政策谷消費



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

