《傳聞》申洲東南亞增面料生產線；華虹射頻技術成果今年量產

《傳聞》為了提升市場佔有率，據悉申洲國際（０２３１３）計劃進一步擴大產能，在未來

兩年在越南與柬埔寨增加面料生產線。申洲上周五（３日）以１０７﹒７元收市，升２﹒４元，

向１１０元進發。

另外，上周五急升的華虹半導體（０１３４７），據悉公司加大研發力度，包括力拓晶片與

射頻市場佔有率，其中０﹒１３微米射頻技術研發成果將在今年內量產，股價在１８元至１９元

支持力強。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

